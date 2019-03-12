بعد فضيحة الرشاوى .. مطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

لا تزال ردود الفعل العالمية مستمرة حول المستندات المسربة التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية الأحد الماضي.



طالبت أصوات إعلامية ورياضية بسحب تنظيم المونديال من قطر نتيجة الإثباتات المتتالية التي تدل على أن مبالغ مالية بمئات الملايين (880 مليون دولار) دخلت في حسابات بنكية تتبع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومن بينها مبالغ من قناة الجزيرة القطرية والتي فازت بحقوق نقل المونديال قبل إعلان الدولة الفائزة.



وقالت قناة i24 الإسرائيلية إن ما أثير حول الفساد بين قيادة الفيفا في ذلك الوقت والحكومة القطرية واضحة للعيان، ولم تعد بحاجة إلى أدلة أكبر مما أعلن فعلًا، مضيفًا:"لا يعد الوقت متأخرا لسحب المونديال من قطر نتيجة هذه التسريبات، قد يكون صعبًا فعلًا لكن دولًا بحجم إنجلترا وألمانيا وأمريكا لديها البنية اللازمة والجاهزة لاستضافة أحداث بمثل هذا الحجم .. لكن ربما (فيفا) لا يخسر الكثير من الأموال إن تم سحب التنظيم".



وعلقت عن تلك الوثائق قائلة: "كمية الفساد في (فيفا) أمر لا يصدق، لكن كما نعلم أن التحقيقات في الوقت الراهن من قبل الحكومة السويسرية في هذا الشأن .. قد تكون بعض الأموال ذهبت فعلًا لجيوب خاصة وليس للاتحاد الدولي .