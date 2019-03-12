ننشر أسباب إلغاء احتكار Bein Sports لمباريات السعودية.. فيديو

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا يوضح أسباب إلغاء احتكار "bein sports"، القطرية لمسابقات السعودية.



وأوضح التقرير أنه لم يمر يوم على تصدر خبر الصفقات المشبوهة التي أبرمتها شبكات "bein sports"، القطرية مع فيفا بخصوص حقوق نقل المونديال حتى فاجأ الاتحاد الآسيوي الشبكة القطرية بإلغاء مسابقات القارة في السعودية.



وأكد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر بشكل رسمي إلغاء احتكار قنوات "bein sports"، القطرية لمباريات القارة الآسيوية في السعودية، جاء ذلك خلال خطاب تلقاه الاتحاد السعودي من نظيره الآسيوي يفيد بإلغاء الاحتكار، بناء على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث "bein sports"، والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة.



وأضاف أن قرار الاتحاد الآسيوي أصبح نافذا وبمقتضاه سيتم البدء في بث المباريات الآسيوية المقامة في السعودية عبر منصات الاتحاد الآسيوي.

