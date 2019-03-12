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أخبار البلد

حزمة خدمات يقدمها صندوق حماية البيئة لتمويل المشروعات

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:24 م
صورة توضح كيفية تقديم
صورة توضح كيفية تقديم الخدمات من صندوق حماية البيئة
حنان توفيق
نشأ صندوق حماية البيئة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 حيث تضمنت هذه التعديلات إضفاء الشخصية الاعتبارية لصندوق حماية البيئة لمنحه مزيدا من الصلاحيات والإمكانات اللازمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره.

الهدف من صندوق حماية البيئة هو تشجيع الاستثمار فى المجالات البيئية وتحقيقًا لهذا الهدف يقوم صندوق حماية البيئة بتوفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع من منظمات غير الحكومية وقطاع خاص وعام وقطاع حكومى وذلك لدفع الاستثمار فى المجالات البيئية إلى الأمام.

ويسعى الصندوق إلى توفير التمويل ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية تشجيع الاستثمار فى القطاع البيئى بمصر وذلك لدعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

طلبات الدعم المالي

إذا كان لديك مشروع مناسب، حمل استمارة التقدم بطلب مشروع ، وبعد استكمالها بالمرفقات المطلوبة يمكنك تسليمها لصندوق حماية البيئة بمقر الصندوق أو عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني.

ويمكنك الحصول علي النماذج الخاصة من استمارات الدعم من مكتب صندوق حماية البيئة أو عن طريق البريد الإلكتروني ويتواجد العاملون بصندوق حماية البيئة للإجابة على أي استفسارات خاصة بالتقدم وملء الطلبات.

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