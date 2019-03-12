تأجيل طعن المتهمين بحرق سيارة النجدة بحدائق حلوان

أجلت محكمة النقض طعن المتهمين فى قضية حرق سيارة النجدة بحدائق بحلوان، على حكم سجنهم ما بين 5 و15 سنة لـ10 يونيو لضم المفردات.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بطرة، قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 15 عاما على 10 متهمين والسجن المشدد 7 سنوات على 3 متهمين والسجن 5 سنوات لمتهم، فى اتهامهم بحرق سيارة شرطة تابعة للنجدة بمنطقة حدائق حلوان فى مارس من عام 2014.