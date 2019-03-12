تأجيل طعن المتهمين بحرق سيارة النجدة بحدائق حلوان

أجلت محكمة النقض طعن المتهمين فى قضية حرق سيارة النجدة بحدائق بحلوان، على حكم سجنهم ما بين 5 و15 سنة لـ10 يونيو لضم المفردات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بطرة، قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 15 عاما على 10 متهمين والسجن المشدد 7 سنوات على 3 متهمين والسجن 5 سنوات لمتهم، فى اتهامهم بحرق سيارة شرطة تابعة للنجدة بمنطقة حدائق حلوان فى مارس من عام 2014.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بطرة، قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 15 عاما على 10 متهمين والسجن المشدد 7 سنوات على 3 متهمين والسجن 5 سنوات لمتهم، فى اتهامهم بحرق سيارة شرطة تابعة للنجدة بمنطقة حدائق حلوان فى مارس من عام 2014.