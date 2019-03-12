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حوادث

تأجيل طعن المتهمين بحرق سيارة النجدة بحدائق حلوان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:37 م
محكمة
محكمة
محمد عبدالله
أجلت محكمة النقض طعن المتهمين فى قضية حرق سيارة النجدة بحدائق بحلوان، على حكم سجنهم ما بين 5 و15 سنة لـ10 يونيو لضم المفردات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بطرة، قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 15 عاما على 10 متهمين والسجن المشدد 7 سنوات على 3 متهمين والسجن 5 سنوات لمتهم، فى اتهامهم بحرق سيارة شرطة تابعة للنجدة بمنطقة حدائق حلوان فى مارس من عام 2014.

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