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وفد من كبار الأطباء يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:25 م
مستشفى شفاء الأورمان
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
شمس يونس
زار وفد من كبار الأطباء مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، لتقديم الدعم اللازم للمرضى، ومتابعة العمل في الأقسام المختلفة وخطوات الإنشاء في المرحلة الثالثة التي يجري بناؤها حاليًا لتوسعة دائرة العلاج لأكبر قدر ممكن من مرضى السرطان بالصعيد.

وضم الوفد خلال زيارته كل من الدكتور محمود عديسي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر ومدير مستشفى القوات المسلحة بالقاهرة، والدكتورة هالة نجيب رئيس قسم الباثولوجي بكلية الطب، والدكتور محمود فؤاد استشاري أورام النساء بمستشفي الأقصر الدولي.

وقال الدكتور محمود عديسي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر، إنه خلال زيارته لأول مرة بالمستشفى كان أرض ولا توجد به مباني وفي العام الذي تلاه وجدوا الخرسانات وفي الزيارة الثالثة وجد المكان يعمل بنصف كفاءته، وحاليًا يعمل بطاقة عالية جدًا ويقدم خدمات مميزة.

وأضاف: "نحن نتحدث عن مرضي يؤثر في المريض وأسرته أيضًا، ومرض جزء منه قابل للعلاج وبه شيء من المعاناة للمريض، وداخل المستشفى نشعر بقيمة الجهد المقدم داخلها لأهل الصعيد، والدعم النفسي مهم جدًا للمريض ولا يقل أهمية عن الخدمة الطبية المقدمة له، فالمستشفي بها نظام محترم جدًا ودورة للمريض تتم بعناية فائقة".

وتم تنظيم جولة لوفد الأطباء خلال زيارتهم للمستشفى لمتابعة العمل في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات والإقامة الداخلية والعناية المركزة، وأشادوا بالخدمة التي تقدم لمرضى الأورام وتبرعوا لصالح مرضي السرطان بالصعيد.

وأعلنوا عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمستشفى لخدمة مرضى السرطان والأورام بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد، ودعمهم للمرحلة الثالثة التي يجري إنشاؤها حاليًا وتضم أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الصعيد.
وفد من كبار الأطباء يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
وفد من كبار الأطباء يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
وفد من كبار الأطباء يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور

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