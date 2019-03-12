مانشستر يونايتد يمدد عقد لاعبه البرازيلي عاما إضافيا

مدد نادي مانشستر يونايتد عقد لاعبه أندرياس بيريرا لعام إضافي بحسب شبكة سكاي سبورتس، مفعلًا خيار التمديد بعد عودته من فترة إعارة وعودته مطلع الموسم الجاري.



البرازيلي صاحب الـ23 عاما لعب خلال الموسم الجاري 14 مباراة فى جميع المسابقات وسجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله.



ومثل بيريرا المنتخب البرازيلي في مباراة وحيدة بعدما مثل المنتخب البلجيكي تحت 17 عاما قبل أن ينضم إلى بلده الأم تحت 20 و23 عاما.



وشارك بيريرا بشكل أساسي في مباراة يونايتد الأخيرة أمام باريس سان جيرمان والتي شهدت التأهل التاريخي إلى ربع النهائي.