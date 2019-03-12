غيرة النسوان وراء قتل أطفال المرج .. الضرة العاقر أجبرت زوجها على الجريمة.. الأهالي: الأم القاتلة أصيبت بالعمى وتتسول بالمناديل في المترو .. فيديو وصور

سلك كهربائي وبرميل مياه .. أدوات تستخدم للتعذيب والموت، الأب وقف يمسك بهاتفه المحمول وزوجته الثانية المحرضة بجواره يجبر زوجته على قتل الأطفال الثلاثة بإغراقهم فى المياه.



القصة كاملة نرصدها من مسرح الجريمة التى وقعت فيها بمنطقة محمد نجيب بالمرج، تلك المنطقة الشعبية المزدحمة بالسكان، فالكل غارق في مشاكله وهمومه اليومية داخل شارع ضيق غير ممهد، حيث تقطن الأسرة قاتلة أطفالها الثلاث، الأب عاطل وعلاقاته محدودة، والأم تخرج كل يوم للعمل في بيع المناديل للإنفاق على زوجها.



علاقات محدودة

في البداية قالت هالة على مالكة العقار الذي شهد جريمة قتل الأطفال الأشقاء ملك 3 سنوات وجنا عامين وطفل ثالث حديث الولادة وتخلص من جثثهم: منذ ما يقرب من 6 سنوات حضر المتهم احمد ع. عامل فى مترو الأنفاق بصحبة زوجته وقطنا فى المنطقة، ومنذ قدومهما لم نسمع لهم صوت وكانت علاقتهم محدودة جدا بالجيران.

سلك كهرباء وفقأ العين



الجريمة الأولى وحكاية البرميل



المتهم يصور جريمته



تعذيب ليل نهار



اشحتي عشان تعيشي



الجريمة والجزاء



نوافذ المنزل وحكاية المفاتيح



التعذيب والعقوبة



اعترافات المتهمين

كشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأجهزة الأمنية فى قضية مقتل 3 أطفال بالمرج على يد والديهم بالاشتراك مع زوجة الأب عن مفاجآت مثيرة، حيث أدلى المتهمون بكافة تفاصيل الجريمة، وتبين قيام المتهمين بالاتفاق على القتل بسبب الغيرة السيدات.



وعثرت الأجهزة الأمنية على مقطع فيديو تظهر فيه والدة الأطفال أثناء إغراقهم فى طشت مياه حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة.



العاقر تحرض

قال المتهم أحمد عاطل والد الأطفال الثلاثة إنه تزوج من هالة زوجته الأولى والمتهمة فى القضية بالتحريض منذ فترة، وتبين أنها عاقر وبدأ فى البحث عن زوجة أخرى ينجب منها أطفالا، حيث تعرف على زوجته الثانية إيمان وأنجب منها 3 أطفال هم ملك 3 سنوات وجنى عامين وطفل ثالث حديث الولادة، وبدأت زوجته الأولى العاقر في الغيرة منهم، وطلبت منه التخلص من الأطفال الثلاثة بعد أن شككت في نسبهم.



وأكد المتهم في التحقيقات أن زوجته الأولى كانت تتولى الإنفاق على المنزل، وأنه انصاع وراء رغبتها في قتل أطفاله الثلاثة بمساعدة والدتهم، حيث أحضر "طشت بلاستيك" ووضع به كمية من الماء وأحضر زوجتيه والأطفال الثلاثة وقام بإغراقهم واحدا تلو الآخر في المياه حتى لفظوا أنفاسهم وقاموا بالتخلص من الجثث.



إجبار الأم على القتل

وتابع المتهم أنه قام بتصوير الجريمة بهاتفه المحمول أثناء قيام زوجته والدة الأطفال بارتكاب الجريمة حتى لا تقوم بالإبلاغ عنهم وضمان سكوتها، وأكد أنه قام بوضع مادة كاوية في عينيها حتى فقدت البصر وطردها في الشارع.



وقالت المتهمة إيمان والدة الأطفال إنها تزوجت من المتهم في عام 2014 وأقامت معه وزوجته الأولى بمنطقة المرج وبعد إنجابها الأطفال، بدأت الزوجة الأولى المتهمة هالة بالاعتداء عليها بالضرب، وإهانتها لكونها عاقرا لا تنجب، وبدأت نار الغيرة تتملك منها وحرضت زوجها عليها وشككت في نسب الأطفال الثلاثة، وبدأت المشكلات تتفاقم بينهما وطلبت منه التخلص من الأطفال بقتلهم وأنه أجبرها على قتلهم بإغراقهم في طشت مياه حتى فارقوا الحياة وسط صرخاتهم، وأن زوجها استغل تصويرها فيديو حتى لا تقوم بالإبلاغ عن الجريمة وتابعت أن المتهمة الثالثة ضرتها، كانت تقف بجوار زوجها أثناء ارتكاب الجريمة وبعد التأكد من وفاتهم قاموا بحمل الجثث الثلاثة وألقوا بهم في أحد المصارف بالمنطقة.



حقن عينيها بالبطاس والكلور

وأضافت المتهمة في التحقيقات أنه بعد ارتكاب الجريمة عادوا إلى المنزل وهى حزينة وبدأت فصلا جديدا من التعذيب على يد ضرتها وزوجها حتى وصل الحال بأنه قام بوضع مادة كاوية في عينيها " بطاس وكلور " حتى أصيبت بالعمى وطردها من المنزل لتجوب الشوارع.



غيرة الضرة

واعترفت المتهمة الثالثة زوجة الأب المتهم في التحقيقات أنها حرضت زوجها على قتل أطفاله الثلاثة دون أن ترتكب الجريمة معهما وأن دورها كان التحريض على القتل بسبب الغيرة وعدم الإنجاب وأمرت نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترفوا بارتكاب الجريمة وتبادلوا الاتهامات.



وكان المقدم أحمد طارق رئيس مباحث المرج تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف الجندى واللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الذي أمر بسرعة تشكيل فريق بحث، وبعد التأكد من صحة الواقعة تم ضبط الأم المتهمة وزوجها العاطل و" ضرتها " ليعترف كل منهم بدوره فى الحادث الإجرامي أمام اللواء محمود أبو عمره مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم.

لا أحد يعرف عنهم أي شيء ويدفعون الإيجار بانتظام، وفي أحد الأيام أثناء جمع الإيجار من مستأجري الشقق فى العقار، فوجئت بالمتهمة إيمان تجلس أمام شقتها والدموع تنهمر من عينها طبطبت عليها، وأخذتها إلى شقتي بالطابق الثاني، وجلست أتحدث عما إذا كان هناك مشكلة معها وأخبرتني أن زوجها طردها من الشقة بسبب عدم استطاعته دفع الإيجار، وجلبت لها كوبا من العصير وبدأت في تهدئتها، وبعد مرور دقائق بدأت أتحدث معها.واستكملت صاحبة المنزل حديثها: أثناء ذلك أخبرتني أن زوجها يقوم بضربها يوميا واعتاد تعذيبها بسلك الكهرباء، محدثا إصابات وجروح بجميع جسدها النحيل، ومنذ ما يقرب من 6 أشهر وقعت مشاجرة بينهما، قام خلالها زوجها بضربها على رأسها وفقأ عينها، ومنذ تلك اللحظة لم تر المتهمة بعينها مرة أخرى، وكانت دائما تطلب من الجيران مساعدتها فى تلبية حوائجها، وهنا سألتها " طيب إنتي إيه اللي مخليكي صابرة عليه روحي عند أهلك؟"، وهنا أخبرتني أنها في أحد الأيام ذهبت إلى أهلها، ولكن أسرتها طردتها من المنزل بسبب رغبتها فى جواز المتهم دون موافقة أهلها، ومنذ تلك الفترة لم تستطع المتهمة إيمان الذهاب إلى أسرتها مرة أخرى، ووافقت أن تعيش في ذل وإهانة زوجها الذي يقوم بضربها ليل نهار.وتابعت هالة علي مالكة العقار، أنه عندما سألت المتهمة إيمان عن عدم إنجابها دخلت فى نوبة بكاء شديدة ، وشعرت بأنها تريد أن تتحدث، ولكن خائفة من شيء، وظلت تلطم وجهها، ومكثت تهزي وتردد كلمات لا أستطيع فهمها، وبعد مرور ما يقرب من 5 دقائق، أخبرتني بأنها كان لديها طفلتان ومنذ فترة، أجبرها زوجها على تعذيب الطفلتين دون سبب.وتابعت في رواية التفاصيل، وفي إحدى الليالي أحضر الزوج برميلا، وقام بتعبئته بالمياه وأرغم زوجته إيمان بإغراق الطفلتين بداخله، ولم يكتف المتهم بفعل جريمته بل قام بتصوير زوجته وهي ترتكب الجريمة، واحتفظ بالفيديو على هاتفه المحمول ونسخه أخرى على ميموري؛ لكي يبرئ ذمته من المساءلة القانونية، ويهدد زوجته بإبلاغ الشرطة إن لم تنفذ طلباته.وأضافت: «بعد مرور 24 ساعة من ارتكاب الجريمة، ذهب الزوج إلى أسرة زوجته، وأخبرهم بأنها قامت بقتل طفلتيه وإغراقهما في برميل داخل الشقة، ومن هنا بدأ الزوج يمارس جميع أنواع العذاب مع زوجته ويتفنن في ضربها، من أجل إرضاء زوجته الأولى التى طلبت منه أن يقتل أطفاله من أجل عقار بمنطقة الزاوية أخبرته بأنه سوف يكون ملك له.واستطردت هالة، «لم يكتف المتهم بارتكاب جريمته بل أجبر زوجته على ممارسة " الشحاتة" على أرصفة المترو من أجل جلب الأموال له، فكانت تخرج من المنزل صباحا وبحوزتها مناديل وتقوم ببيعها في المترو وعلى الأرصفة تتسول وتعود آخر اليوم بحصيلة من الأموال تعطيها لزوجها.وأوضحت هالة، أن تلك الجريمة البشعة التي مرت عليها سنوات لم يسمع عنها أحد فى المنطقة، ولكن شاء القدر أن يفضح أمرهم، وأن ينال المتهمون جزاءهم في الدنيا.وقالت إنه منذ ما يقرب من عام ونصف ظهر على المتهمة إيمان علامات الحمل والولادة، ومكثت في الشقة، وعند اقتراب موعد الوضع اختفت المتهمة ما يقرب من 8 شهور، ولكن زوجها كان يتردد على الشقة بصحبة سيدة عجوز، علمنا بعدها أنها زوجته الثانية، ومرت الأيام وحضرت إيمان وسكنوا جميعا داخل الشقة، وعندما سألتها عن نجلها الأخير أخبرتني المتهمة إيمان أنها قامت بقتله بنفس طريقة أطفالها، وأن زوجها قام بتصويرها أيضًا أثناء إغراقه داخل البرميل وألقاه في نفس المنطقة برشاح المرج.وأوضحت هالة أن المتهم كان يقوم بإغلاق جميع نوافذ المنزل، وأثناء ذهابي إليهم لكي أحصل على إيجار الشقة كنت أشعر بالمتهم، وهو يفتح الأبواب الداخلية للشقة بكذا مفتاح، حتى شكت في أمرهم.عبرت هالة عن اندهاشها في تعذيب الزوج لزوجته دون سماع أي صوت، مؤكدة أنه منذ أن وطئت قدمهم للمنطقة لم أسمع صوت صراخ أو عويل، وطالب أهالي المنطقة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بعد بارتكاب تلك الجريمة البشعة.