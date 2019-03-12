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محافظات

صحة المنيا: لا يوجد حالات تسمم بين تلاميذ المدارس نتيجة وجبات اليوم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:34 م
تلاميذ
تلاميذ
ايمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عدم تعرض أي تلاميذ بالمحافظة لحالات تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة بسكويت خلال اليوم الدراسي.

أوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى أبوقرقاص العام استقبلت اليوم 11 تلميذ من مدرسة زعفرانة الابتدائية بادعاء وجود تسمم غذائي ، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين عدم وجود حالات تسمم وتم خروج جميع الحالات من المستشفى ، عدا حالتين فقط وحالتهما مستقرة .

وأكدت ان جميع الحالات التي دخلت المستشفى أمس من تلاميذ مدرسة شيبة الابتدائية خرجت جميعها ،عقب توقيع الكشف الطبي عليها ، والبالغ عددهم 38 حالة وتبين عدم وجود تسمم غذائي وتم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة وخروجهم من المستشفى بتاريخ أمس الاثنين .

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم توزيع قرابة المليون عبوة من الوجبة المدرسية على جميع مدارس المحافظة على مدار اليومين ولم تظهر أي حالات ادعاء تسمم غذائي او أي شكاوي عقب تناول الوجبة .

وناشد محمد محمود عزب وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، مواقع التواصل بضرورة تحري الدقة في كل مايتم نشره وعدم إثارة حالة من القلق والبلبلة في القرية.

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