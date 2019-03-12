انطلاق معرض عبر زمانين 5 لطلاب تصميم داخلي وأثاث بفنون تطبيقية حلوان الأحد المقبل

ينظم طلاب الفرقة الثانية - قسم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلون معرض "عبر زمانين 5"، الأحد المقبل، في قاعة العرض الكبرى بمقر الكلية بالدقي.



ويعبر الطلاب عن رؤيتهم خلال المعرض في تحقيق الترابط بين زمن حضارتنا التى يشهد لها التاريخ وزمننا الحالي الذى نسعى فيه لبناء مستقبل يرتقى بالإنسانية.



الجدير بالذكر أن كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان قد أعلنت عن العديد من المعارض الفنية والثقافية للطلاب بالإضافة إلى العديد من المسابقات مثل مسابقة "الإنشاد الدينى" و مسابقة فى "التصوير الفوتوغرافي".