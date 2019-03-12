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تعليم

يوم ترفيهي لطالبات المدن الجامعية بجامعة المنيا.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:27 م
يوم ترفيهى لطالبات
يوم ترفيهى لطالبات المدن الجامعيه بجامعة المنيا
ايمن رياض
نظمت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة المنيا، يوما رياضيا استهدف 2000 طالبة بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي وخارجه، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، بهدف كسر حاجز الاغتراب بين الطالبات ونشر التعاون والروح الأسري داخل المدن.

حضر فعاليات اليوم الترويحي الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، والدكتورة هناء عبد الحميد منسق الأنشطة الطلابية بمدينة الطالبات والمشرف علي تنظيم الحفل، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية.

تضمن اليوم الترويحي للطالبات 12 نشاطا منها أنشطة ترفيهية ورياضية واجتماعية، ومسابقات مختلفة تنوعت ما بين شد حبل، والكراسي الموسيقية، وألعاب أخرى ترفيهية باستخدام البالونات والمناديل وألعاب ست البيت، واختتمت الفعاليات بتكريم 3 فرق من المشاركة بعد حصولهم على مراكز متقدمة في الألعاب المختلفة.
يوم ترفيهي لطالبات المدن الجامعية بجامعة المنيا.. صور
يوم ترفيهي لطالبات المدن الجامعية بجامعة المنيا.. صور
يوم ترفيهي لطالبات المدن الجامعية بجامعة المنيا.. صور
يوم ترفيهي لطالبات المدن الجامعية بجامعة المنيا.. صور

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