ماسك طين البنتونيت .. يعيد الحيوية للشعر من أول وجديد



المكونات:

½ كوب من طين البنتونيت

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع

4 ملاعق كبيرة من خل التفاح

1 ملعقة كبيرة زيت لوز

1 كوب ماء



طريقة العمل والاستخدام:

أضف بعض طين البنتونيت. أضف الآن زيت جوز الهند وزيت الخروع إلى الطين واخلط كل المكونات جيدًا.

أضف بعض خل التفاح ومزج جميع المكونات معًا يضاف زيت اللوز إلى الخليط التالي.

أضف الماء إذا لزم الأمر ، على الرغم من أنه لن يكون مطلوبًا كثيرًا.

تأكد من أن الخليط يتمتع بثبات جيد تمامًا مثل الزبادي .

تأكد من عدم وجود كتل تشكلت فيه، الخليط جاهز الآن للتطبيق، كيفية التقديم شطف شعرك بالماء.

ضعي العبوة على شعرك باستخدام فرشاة.

تأكد من وضع العجينة على كل شعرك من الجذور إلى النصائح.

إذا بدأ شعرك في الجفاف أثناء وضع العبوة يمكنك رش بعض الماء لترطيبه قليلًا.

بمجرد تطبيق العبوة ، قم بتغطية رأسك بغطاء دش واترك العبوة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

اغسل شعرك باستخدام شامبو وبلسم منتظم.



طين البنتونيت من أكثر المواد الطبيعية القادرة على علاج الشعر التالف ومنحه مزيد من الحيوية والجمال لكن مع الأسف كثير من النساء لا يجدن استخدامه بشكل صحيح يناسب الشعر.نعرض لكم طريقة عمل ماسك طين البنتونيت للعناية بالشعر من الأطراف وحتى الجذور وفقا لما ذكره موقع " bold sky".