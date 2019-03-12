وزير قطاع الأعمال: 247 قطعة أرض أصول غير مستغلة.. و38 مليار جنيه مديونيات



وأضاف وزير قطاع الاعمال، أن "الأراضى غير المستغلة تتوزع بين 205 قطع أراض سيتم تغيير نشاطها للبيع، أكثر من 39 قطعة أرض جاهزة للبيع، على أن يتم سرعة بيع أغلبها لتوفير أموال للتطوير، والتى تصل إلى 25 مليار جنيه لشركات النسيج وحدها خلال عامين، ولذا لن أنتظر تطوير الأصول، كما سيتم بيع بعضها لجهات حكومية مقابل مديونيات"، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص معظم العائد لصالح التطوير، على أن يذهب الباقى إلى موازنة لصالح سداد المديونية الخيالية على مصر، والتى قد تسدد نسبة 3-4% من ديون الدولة.



وتابع قائلا أنه سيتم بيع الأراضى فى مزادات لأعلى سعر لتحقيق أعلى عائد للدولة، ونطمح أن يساهم بيع الأراضى فى حل جزء من مشكلة ندرة الأراضى خاصة بالمناطق الريفية.



أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ان الوزارة تسعى إلى استغلال أصولها غير المستغلة كأحد الموارد لتطوير الشركات الحكومية، وبلغ حجم الأصول غير المستغلة 247 قطعة أرض، وبعضها يتعدى 2 مليون متر.وأشار "توفيق"، خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الثلاثاء، لاستعراض خطة وزارة قطاع الأعمال، إلى أن أغلب تلك الأراضى صناعية، ويمكن استغلالها لتطويرها كأراض سكنية أو بيعها لسداد مديونيات الوزارة البالغة 38 مليار جنيه، دون التأثير على إنتاج المصانع، لأنه فى السابق عند تأسيس تلك المصانع كان يتم ضم مساحات ضخمة لها دون حاجة لها، ولذا فإأن تطويرها من صناعى لسكنى يحقق خدمة مجتمعية من خلال توفير أراض سكنية لأن أغلب تلك الأراضى بالأرياف والتى تعانى من قلة الأراضى.