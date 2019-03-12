أبو شعيشع أمينا لكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارا رقم 600 لسنة 2019، بتكليف المهندس وائل محمد صبحي أبو شعيشع، للقيام بأعباء ومهام أمين كلية الذكاء الاصطناعي للعام الأكاديمي 2018 / 2019م.



جدير بالذكر أن وائل أبو شعيشع، كان يشغل منصب مدير إدارة الحاسبات بالإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بجامعة كفر الشيخ، ومن القيادات الشبابية المشهود لها بالكفاءة العلمية والإدارية.