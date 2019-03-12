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فن

مدحت صالح ينتهي من تسجيل أغنية لعيد الأم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:29 م
مدحت صالح
مدحت صالح
محمد نبيـل
انتهى النجم مدحت صالح من تسجيل أغنية جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم تحت عنوان حبك حياة، وهى من كلمات أحمد بريء ومن ألحان محمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف.

وتم تصوير فيديو كليب لها مع المخرج هاني كامل، ليبدا عرضها خلال أيام للاحتفال بعيد الأم والذى يوافق 21 من شهر مارس الجارى.

وتستضيف المطربة لطيفة، في حلقتها المقبلة يوم الخميس 14 مارس فى تمام الساعه 9 مساء من برنامجها "حكايات لطيفة"، المطرب مدحت صالح في حلقة خاصة، يتحدث فيها عن ذكرياته بمراحله الأولية من دخوله الوسط الفني وأشهر أغنياته وكواليسها.

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