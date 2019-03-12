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القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة يشيد بإدارة مصر الحكيمة لمواردها المائية الثمينة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:00 م
توماس جولدبرجر
توماس جولدبرجر
أ ش أ
قام القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر وممثلون آخرون للسفارة بينهم مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين والملحق الزراعي الإقليمي الأول "ماريانو بيلارد"، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمحطة معالجة مياه الصرف الرئيسية في روض الفرج.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية -خلال الزيارة- عن التقدير لإدارة مصر الحكيمة لمواردها المائية الثمينة، وقال إن هذه المنشأة، وغيرها من المنشآت، تمثّل التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب المصري الذي نشاطره روابط الصداقة والتعاون القوية في العديد من المجالات.

وأضاف "نخطط لمواصلة أنشطتنا في قطاع المياه في مصر بالشراكة مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي"، وأشار إلى أن السفارة تتطلع إلى الاحتفال بيوم المياه العالمي في 22 مارس الجاري، وفي ذلك اليوم سنسلط الضوء على إسهاماتنا في المساعدة على إتاحة المياه النظيفة للمصريين.

وثمن الشريك الرئيسي في هذا الجهد وهي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وخبراتها وكفاءتها.

كانت الحكومة الأمريكية قد وفرت دعمًا قيمته 85 مليون دولار في عام 1986 من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) لتوسعة محطة معالجة المياه الرئيسية في روض الفرج من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولا تزال المحطة تخدم الملايين من سكان القاهرة الكبرى.

وذكرت السفارة الامريكية -في بيان اليوم- أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استثمرت منذ عام 1978 أكثر من 3.8 مليار دولار للمساعدة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأكثر من 25 مليون مصري في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة الدلتا ووادي النيل وشبه جزيرة سيناء، ما أدى إلى تحسين الظروف الصحية والبيئية بشكل مباشر.

وناقش القائم بأعمال السفارة أنشطة الوكالة الأمريكية الحالية والأنشطة المخطط لها في قطاع المياه مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفى أحمد الشامي، رئيس شركة مياه شرب القاهرة ، والتقى بالمهندسين والعاملين في المحطة.

وساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2004 الحكومة المصرية في إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي كيان وطني شامل لتوحيد وإدارة شركات مرافق المياه المحلية، وكذلك جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامجًا لتعزيز القدرات المؤسسية والإطار السياسي والقانوني والتنظيمي لتوزيع المياه والوصول إليها.

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