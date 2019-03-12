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تعليم

كتب بأسعار مخفضة فى المعرض الثقافي السادس بجامعة المنيا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:02 م
كتب باسعار مخفضة
كتب باسعار مخفضة فى المعرض الثقافي السادس بجامعة المنيا
ايمن رياض
نظمت اللجنة الثقافية بإتحاد طلاب جامعة المنيا، بالتعاون مع مكتبة الأسبكية معرض الكتاب السادس للجامعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة. 

يهدف المعرض لتفعيل دور الجامعة في تنمية ورفع ثقافة طلاب الجامعة في المجالات المختلفة، وبناء طالب محب للقراءة والإطلاع، وغرس هذه المهارة في العقول وذلك بالعناية بالكتب كمصدر موثوق من مصادر المعرفة.

ضم المعرض أكثر من 600 كتاب، فى المجالات الفكرية والسياسية والدينية والفنية والاجتماعية، وذلك بأسعار مخفضة لطلاب الجامعة تصل لخصومات أكثر من 10% علي الكتب، وذلك من أجل الدعم والتشجيع للقراءة، حيث يستمر المعرض في فتح أبوابه للطلاب حتي نهاية الأسبوع.

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