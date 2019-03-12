كتب بأسعار مخفضة فى المعرض الثقافي السادس بجامعة المنيا

نظمت اللجنة الثقافية بإتحاد طلاب جامعة المنيا، بالتعاون مع مكتبة الأسبكية معرض الكتاب السادس للجامعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة.



يهدف المعرض لتفعيل دور الجامعة في تنمية ورفع ثقافة طلاب الجامعة في المجالات المختلفة، وبناء طالب محب للقراءة والإطلاع، وغرس هذه المهارة في العقول وذلك بالعناية بالكتب كمصدر موثوق من مصادر المعرفة.



ضم المعرض أكثر من 600 كتاب، فى المجالات الفكرية والسياسية والدينية والفنية والاجتماعية، وذلك بأسعار مخفضة لطلاب الجامعة تصل لخصومات أكثر من 10% علي الكتب، وذلك من أجل الدعم والتشجيع للقراءة، حيث يستمر المعرض في فتح أبوابه للطلاب حتي نهاية الأسبوع.

