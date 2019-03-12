والد باحث مفقود فى حادث الطائرة الإثيوبية: عاوز جثة ابني لدفنها بمصر

طالب فراج محمد مجلى 65 سنة فلاح والد الباحث عبد الحميد أحد ضحايا الطائرة المنكوبة بإثيوبيا السفارة المصرية بالحصول على جثة نجله لدفنها وسط مدافن العائلة بقرية الابقعين بمركز حوش عيسى بالبحيرة، مؤكدا أنه احتسب ابنه عند الله من الشهداء.



واكد "والد الباحث المفقود" فى تصريحات لـ " صدى البلد " أن نجله أكبر أبنائه الثلاثة منهم محمد فى الفرقة الأولى بكلية طب الإسكندرية والأخير فى الصف الأول الثانوى ونجله المفقود من مواليد 1992 ومتزوج ولديه طفل "عمر "يبلغ من العمر عامين ونصف "وزوجته حامل فى شهورها الأخيرة مشيرا أن نجله يحفظ القرآن الكريم وكان يدخر مبلغا من راتبه شهريا لتوزيعه على غير قادرين من أهالى قريته .



واتشح أهالى قرية قرية الابقعين بمركز حوش عيسى بالبحيرة مسقط رأس المفقود بالسواد وسادت حالة من الأسى والحزن منذ سماع نبأ فقدان عبدالحميد فراج محمد مجلى الباحث بمركز البحوث الصحراوية، ضمن الركاب المفقودين بحادث سقوط الطائرة الاثيوبية وهي في اتجاهها لنيروبى.



يذكر أن المفقود عبدالحميد فراج محمد مجلى ابن قرية الابقعين بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة كان ضمن الباحثين الذين سافروا فى بعثة علمية لمدة 4 أيام بدأت 11 مارس تتعلق بدورة تدريبية دولية بتكليف من الاتحاد الافريقى وعندما أقلعت الرحلة رقم 302 المتجهة من إثيوبيا الى نيروبى انفجرت الطائرة.