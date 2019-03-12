الريان: للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب لرشاقتها وللرجل الزواج مرة أخرى.. فيديو

قال الدكتور أحمد طه الريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب خوفا على جمالها كما قال الشيخ الغزالي.



وأضاف الريان، في فيديو مسجل له ردا على سؤال "ما هو الحكم الشرعي في امتناع المرأة عن الإنجاب خوفا على رشاقتها؟ أن للرجل حرية الزواج من امرأة غيرها حتى ينجب منها ما تسر به عينه من الأطفال.



وأشار إلى أن اختلاف الفقهاء رحمة بين الناس ولهم أن يأخذوا بالرأي اليسير لهم ولكن الأرجح أن يختاروا رأى الجمهور في المسائل.