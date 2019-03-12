5 معلومات عن شبكة الويب العالمية مع احتفال جوجل بها

يحتفل مؤشر البحث العالمي "جوجل" بمرور 30 عاما على إنشاء شبكة الويب العالمية، وذلك عبر إضافة ملصق مخصص على بحث جوجل.



شبكة الويب العالمية "www" أسست فى عام 1989، على يد تيم برنرز لى فى سيرن.



ونرصد نحن صدى البلد خمس معلومات لا تعرفها عن شبكة الويب العالمية:



1.شبكة الويب العالمية كانت تسمى شبكة المعلومات:



تيم برنرز لى كان يطلق عليها شبكة المعلومات أو منجم المعلومات قبل تسميتها شبكة الويب العالمية، حيث إنه في حالة إطلاق أي من هذه الأسماء عليها، لكان عنوان الويب www تغيير.



2. شبكة الويب العالمية جزء من الإنترنت:

شبكة الويب العالمية فى بعض الأحيان تسمى شبكة الانترنت العالمية، لكنها تعتبر إحدى الطرق التى يمكن من خلالها استخدام الانترنت.



3.شبكة الويب العالمية أول موقع إلكتروني على الإنترنت:



تعتبر أول موقع إلكتروني صنع فى العالم الذى انطلق فى نوفمبر عام 1990.



4. شبكة الويب العالمية أطلقت للجمهور عام فى 1993

فى إبريل عام 1933 أطلق تيم برنرز لى شفرة المصدر لشبكة الويب العالمية للعامة، هذا القرار جعل المنصة مجانية .



5.شبكات الويب الحديثة مستوحاة من شبكة الويب العالمية:



تيم برنرز لى اخترع أول متصفح إنترنت المعروف بWorldWideWeb الذى من ميزاته شريط URL وزر الرجوع وزر الامام وزر التحديث تلك الميزات تستوحاها شبكات الويب الحديثة منها.