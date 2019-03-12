حادث جديد لطائرة بوينج 737 ماكس متجهة إلى تل أبيب

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بان طائرة "بوينج 737 ماكس" من نفس طراز طائرة الخطوط الأثيوبية التي تحطمت في العاصمة أديس أبابا أول أمس الأحد، قد قامت بتغيير مسار رحلتها.



وأضافت: ان الطائرة التابعة للخطوط الجوية النرويجية كانت في طريقها إلى تل أبيب، إلا انها قامت بتغيير مسارها وهبطت وعادت إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.



وأشارت: إلى أن سبب الحادثة لا يزال غير معلوم.

