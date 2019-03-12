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تعليم

ممثلة الاتحاد الأفريقي: إطلاق مشاريع كبيرة في الفترة المقبلة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:21 م
حفل افتتاح المقر
حفل افتتاح المقر الإقليمي لمقر جامعات إفريقيا
محمد شحتة
أعلن الاتحاد الإفريقي عن قيامه ببعض المشاريع في الفترة القادمة، ويأتي على رأسها إنشاء قناة الاتحاد الإفريقي، باسم"AAU"، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير القارة الإفريقية في جميع مجالاتها.

وأكدت ندومو دهلاميني ممثلة الاتحاد الإفريقي، خلال إلقاء كلمتها بحفل افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية الذي تستضيفه جامعة الأزهر الشريف، أن الاتحاد يدعو الجامعات الإفريقية للعمل يدًا بيدٍ لإنجاح هذه المشاريع.

أقيم حفل افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية، صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة الأزهر للمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس جمهورية مصر العربية)، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف)، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي (رئيس جامعة الأزهر) .

وحضر حفل الافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، والدكتور أورلاندو أنتونيو (رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية)، والدكتور إيتيان أهيتي (الأمين العام للاتحاد)، ومندوبين عن 26 جامعة إفريقية، وكذلك حضور باقة من سفراء بعض الدول الإفريقية من كافة أرجاء القارة بأقسامها الجغرافية الخمسة.

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