وزير الطاقة الإماراتي: تجاوزنا هدف تخفيضات أوبك في فبراير

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الثلاثاء، في مؤتمر للطاقة إن بلاده تجاوزت في فبراير الماضي تخفيضات إنتاج النفط المستهدفة بموجب اتفاق أوبك، لتصل نسبة التزامها بالتخفيضات إلى 119%.



وذكر المزروعي أنه اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين ماليين يحضرون مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة لبحث تحديات تمويل إنتاج النفط والغاز. وبدأت أوبك وحلفاؤها تخفيضات الإنتاج في مسعى لتقليص مخزونات النفط العالمية ودعم أسعار الخام.