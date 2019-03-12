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أخبار العالم

بعد كارثة أديس أبابا.. بوينج ترد على تكرار حوادث طائرات 737 ماكس

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:18 م
الطائرة الإثيوبية
الطائرة الإثيوبية
رويترز
قالت شركة بوينج اليوم الثلاثاء، إن لديها "ثقة تامة" في سلامة أسطول طائراتها من طراز 737 ماكس رغم تعرض هذا الطراز لحادثين أسفرا عن سقوط قتلى منذ أكتوبر، وزيادة عدد الهيئات التنظيمية التي علقت استخدام هذه الطائرات في أنحاء العالم.

وقالت بوينج: "ندرك أن الهيئات التنظيمية والزبائن اتخذوا قرارات اعتقادا منهم بأنها الأكثر ملائمة لأسواقهم الداخلية" مضيفة أن إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية "لم تتخذ أي إجراء إضافي في هذا التوقيت وإنه بناء على المعلومات المتاحة حاليا فليس لدينا ما يدعو لإصدار توجيهات جديدة لشركات الطيران".

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