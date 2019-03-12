ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و33 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة.. فيديو

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 4115 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 2006 مخالفات تجاوز السرعة المقررة قانونًا، و33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

