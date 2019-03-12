شاهد.. انهيار ثلجي يغطي قرية هندية بالكامل

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لحظة انهيار ثلجي غطي قرية هندية بأكملها.



وأشارت إلي أن شهود عيان سجلوا شريط فيديو يظهر انهيارا ثلجيا ضرب شمال الهند وتسبب في طمر قرية صغيرة تحت ركام الثلج، مضيفه أن الحادث وقع في أوائل شهر مارس ولم يؤد إلى وفيات أو إصابات.



وأوضح الفيديو صورة أحد سكان القرية لحظة الانهيار الثلجي من أعلى تلة، نشب عنها سحابة بيضاء من الثلوج غطت كافة أنحاء القرية.

