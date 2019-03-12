محافظ بورسعيد يبحث الترتيبات لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمشروع التأمين الصحي الجديد حضر اللقاء الدكتور حسن الاسناوي نقيب الأطباء ببورسعيد .



وتناول اللقاء بحث الاستعدادات الجارية في بورسعيد لمشروع التأمين الصحي الجديد ومتابعة الأعمال الإنشائية والإحلال والتجديد في المستشفيات والوحدات الصحية وخطط التدريب لاطقم الأطباء والممرضين العاملين بالمشروع.



وأكد المحافظ بأن أعمال الإنشاءات والتجهيزات الإدارية والإلكترونية تسير وفقا للمخططات المقررة لها وأن هناك لجان للمتابعة اليومية لتنفيذ المشروع بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة .



كما أعلن أن التشغيل التجريبي لأعمال تسجيل المشتركين وتكوين قاعدة بيانات لهم بدأت في بعض الوحدات الصحية وتستكمل المنظومة سيرها تباعا استعدادا للإعلان الرسمي لانطلاق مشروع التأمين الصحي في يونيو القادم .