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منوعات

شاهد.. تسريب صور هاتف Huawei nova 4e قبل إطلاقه رسميًا بـ يومين

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:54 م
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع جي اس ام ارينا العالمي المختص بالهواتف الذكية مجموعة من الصور المسربة لهاتف Huawei nova 4e، التي تظهر كاميرته الثلاثية الأساسية، قبل طرحه بـ 48 ساعة فى 14 مارس الجاري.

ومن المقترض أن يطرح الهاتف فى الشهر الجاري، بشاشة قياس 6.15 بوصة، ومعالج من نوع Kirin 710 SoC بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت بالإضافة لكاميرا أساسية بدقة 24 و 8 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا سلفي أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية سعة 3,340 ميللي أمبير.
شاهد.. تسريب صور هاتف Huawei nova 4e قبل إطلاقه رسميًا بـ يومين
شاهد.. تسريب صور هاتف Huawei nova 4e قبل إطلاقه رسميًا بـ يومين
شاهد.. تسريب صور هاتف Huawei nova 4e قبل إطلاقه رسميًا بـ يومين

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