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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى تنظيم داعش في الباغوز بدير الزور السورية إلى 60 قتيلا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:27 م
تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي
أ ش أ
ارتفعت حصيلة قتلى تنظيم "داعش" الإرهابي خلال المعارك الدائرة مع قوات سورية الديمقراطية "قسد" في الباغوز بدير الزور إلى 60 قتيلًا.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن عناصر التنظيم وغيرهم استنفذوا كافة الفرص التي أعطيت لهم للاستسلام والخروج عبر الممر الآمن الذي ظل مفتوحا على مدار 10 أيام، مشيرا إلى أن مقاتلي التنظيم يستخدمون الأنفاق للاختفاء نهارًا والهجوم ليلًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه حتى الآن لا توجد قادة من التنظيم في الباغوز.

وتستمر المعركة النهائية للقضاء على آخر جيب للتنظيم الإرهابي في الباغوز لليوم الثالث على التوالي بين قوات "قسد" المدعومة من واشنطن من جهة والتنظيم من جهة أخرى.

وكانت قوات "قسد" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 38 من مقاتلي "داعش" بعد قصف شديد على منطقة الباغوز.

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