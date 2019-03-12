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حوادث

عبد التواب: شيخ القضاة أنشأ دائرة اليوم الواحد لتحقيق العدالة الناجزة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:58 م
محكمة النقض
محكمة النقض
عمرو خليفة
أكد المستشار حمدى معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أن دائرة اليوم الواحد الإلكترونية والتى أنشأها المستشار مجدى أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مجهود رائع وترجمة لفكرة كثيرا ما طلبنا بتعميمها فى محاكمنا.

وأضاف عبد التواب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الجهاز الإداري المعاون في المحاكم، وتطبيق الأنظمة الحديثة في كل ما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى بدءًا من إيداع صحيفة الدعوى وحتي صدور الحكم فيه، مشيرًا إلي أن ذلك الحل سيعمل علي سرعة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أن الدائرة ستقوم علي تفعيل تبادل المذكرات إلكترونيا سواء عبر الهاتف المحمول، أو البريد الإلكترونى، كما سيتم تفعيل إعلان المتقاضين بموعد الجلسة، وكذلك كل ما دار فى المحكمة، وما ينقص المحامين والمتقاضين من مستندات وأوراق.

وتمنى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن يتم تعميم دائرة اليوم الواحد الإلكترونية فى كل محاكم مصر.

يذكر أن القاضي مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجه مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لسرعة الفصل في الطعون، وإنشاء دائرة «اليوم الواحد النوعية» من أجل الارتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري بالمحكمة واختصار الدورة المستندية والقضاء نهائيًا على مشكلة تراكم الطعون.

وذكر بيان صادر عن محكمة النقض، أن الدائرة النوعية الجديدة تستهدف تيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونيًا، ورول الجلسة الإلكتروني ومحاضر الجلسة الإلكترونية، وكذلك تبادل المستندات والمذكرات ورسائل المحمول والبريد الإلكتروني والخط المختصر رقم 19681.

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