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مكرم محمد أحمد: الإخوان منبع القتل والتدمير... فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:53 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
أيمن سيد
قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب مكرم محمد أحمد إنه يجب هزيمة فكر الإخوان بالفكر المستنير وبخطاب ديني يؤثر فى الجميع، ويثبت وعي الشعب حتى لا يحدث له تزييف.

أضاف "أحمد" فى حواره لبرنامج "حديث المساء" أن أعداء مصر يتركزون فى ثلاثى شقي قطر وتركيا والإخوان يتحالفون من أجل ضرب مصر، غير أنه فشل فى ذلك.

أكد "أحمد" أن جماعة الإخوان تكذب وتتحدث كثيرا بأمور مختلفة، والجميع يعرف بأن السنة العسيرة التى حكموا فيها مصر كانوا قوة تكفيرية وأساس الإرهاب ومنبع القتل والتدمير.

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