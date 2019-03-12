مياه الشرب بأسوان: انتظام تدفق المياه طبقا للمعدلات الطبيعية

أكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان على عدم صحة ما تردد من إشاعات مغرضة عن إنقطاع مياه الشرب أو تخفيف الضغوط لتدفقها بمدينة أسوان سواء قبل أو أثناء إنعقاد ملتقى الشباب العربى الافريقى خلال الشهر الجارى حيث أنه بتركيب المحابس الجديدة ستنتهى مشكلة قطع المياه من عدة مناطق فى توقيت واحد ، بالإضافة إلى أنه لم تصدر أى تعليمات سواء من المحافظة أوأى جهة بتخفيف ضغوط مياه الشرب ولا سيما أن الشركة مستقلة وتتبع وزارة الإسكان .



وأشار رئيس الشركة إلى إنتظام تدفقات مياه الشرب بجميع أنحاء مدينة أسوان بالكامل وطبقًا للمعدلات الطبيعية للمحطات المغذية للشبكات ، وفى حالة شكوى المواطنين من وجود ضعف أو إنقطاع المياه فى أحد المناطق أو الشوارع يرجى الاتصال بالخط الساخن الخاص بالشركة وهو رقم 125 أو أرقام غرفة عمليات المحافظة والتى تم إعادة تشغيلها وهى 2483116 او 2483115 .



وطالب رفعت إسماعيل بضرورة توخى المواطنين الحذر من الإشاعات التى تطلق من بعض منصات التحريض على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تستهدف التشكيك وإحداث البلبلة فى الشارع الاسوانى للتقليل من الجهود المبذولة حاليًا لمواجهة مشاكل وتحديات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان .