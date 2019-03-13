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ديني

حكم الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:02 ص
لجمع بين العقيقة
لجمع بين العقيقة والأضحية فى ذبيحة واحدة
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يجمع ذبيحة واحدة فى الأضحية والعقيقة فيجوز ولا حرج فى ذلك. 

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز جمع العقيقة مع الأضحية؟»، أنه إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ فالقول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد.

وأشار إلى أنه يجوز الجمع فى ذبيحة واحدة وهذا معناه أنه سيذبح فى وقت الأضحية لأن العقيقة وقتها متسع أما الأضحية فوقتها محدد بيوم العيد وأيام التشريق.

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