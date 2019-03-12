محافظ الغربية يكرم أوائل العاملين المدربين بمركز تدريب التنمية المحلية

كرم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عشرة من الأوائل العاملين بالوحدات المحلية الذين تلقوا خطة تدريبية متكاملة الجوانب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة .



جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية بأوائل الدورات التدريبية التى تم تنظيمها خلال عام 2019 بمكتبة بالديوان العام لتحفيزهم وتشجيعهم على تطوير قدراتهم ليصبحوا قيادات مستقبلية ذو كفاءة عالية فى الإدارة المحلية.



وخلال اللقاء أكد محافظ الغربية أن هذا التكريم جاء لتشجيع العاملين وتعزيز روح الإنتماء للعمل والتأكيد على أن الإلتزام والجدية في العمل هو الأساس للتنمية الحقيقية، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة في الدورات التدريبية المختلفة والتي ينفذها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية المهارات السلوكية والوظيفية للعاملين لتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وفى نهاية اللقاء قام محافظ الغربية بتسليم العشرة الأوائل شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لتميزهم فى الدورة التدريبية.