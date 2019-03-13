قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وثيقة التأمين على الحياة هي عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.





وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «حكم وثيقة التأمين من البنك على الحياة حرام؟)، أن الأصل في التأمين أنه ليس حراماً، فهو من باب التكافل والتعاون فهو عقد جديد مستحدث وليس مُحرماً وهذا اختيار دار الإفتاء المصرية.



