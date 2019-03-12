جمعية رجال الأعمال: الإعلام تعامل مع ملف الخصخصة على أنه سيئ السمعة

قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن "الإعلام تعامل مع ملف خصخصة الشركات العامة على اعتبار أنها كلمة سيئة السمعة"، موضحا ان مشاركة القطاع الخاص في ذلك الملف تسهم في نجاحه.



جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاء الجمعية اليوم، بـ هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، بحضور كل من فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، نادر رياض عضو مجلس الإدارة، هاشم السيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، عادل لمعى عضو مجلس إدارة الجمعية، وأسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة.



وأضاف "عيسي" أنه بالرغم من تحسن النتائج المالية لشركات قطاع الأعمال، إلا أن العائد منها لا يتناسب مع حجم الاستثمارات ككل، ولذا فإن تلك الشركات فى حاجة لحرفية " توفيق"، موضحا أن القيادة السياسية، مقتنعة، بأهمية تطوير تلك التركة بمشاركة القطاع الخاص.



وذكر أن جمعية رجال الأعمال مستعدة للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بالقطاع، لأن تطويره يساهم فى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى.

