الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة: صناعة الأسمدة والبتروكيماويات لها قيمة مضافة وتؤدي إلى نهضة صناعية.. ويجب التقليل من حرق الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية

المؤتمر فرصة قوية لتبادل الخبرات العربية فى فى الدول العربية

سنناقش آليات إنجاز الكثير من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية من خلال عرض نماذج ناجحة

صناعة الأسمدة والبتروكيماويات لها قيمة مضافة أكبر وتؤدي إلى نهضة صناعية تعزز الاقتصاد بشكل أكبر





المهندس محمد عبدالله زعين:شارك المهندس محمد عبدالله زعين كمتحدث باسم الاتحاد العربى للأسمدة فى المؤتمر العربى الإقليمى الثانى عن النفط والغاز الذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الذى عقد فى القاهرة موخرًا حول "كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة فى الدول العربية تحت شعار نحو رؤية فاعلة للعمل العربى المشترك" وذلك برعاية أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية فى إطار تعاون الاتحاد العربى للأسمدة مع الهيئات والمنظمات الدولية.وأكد "زعين" أن المؤتمر فرصة قوية لتبادل الخبرات العربية فى مجال الصناعة النفطية، وصناعة الغاز والصناعات ذات الصلة وخاصة البتروكيماويات، والأسمدة فى الدول العربية، وذلك لمناقشة آليات إنجاز الكثير من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية، من خلال عرض نماذج ناجحة فى التعاون بين الدول العربية والاستفادة من هذه التجارب ودراسة جوانبها الايجابية وسبل التعزيز وكذلك مشكلاتها وسبل تجنبها والحد منها.كما ترأس الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة جلسة استعراض النماذج الناجحة للعمل العربي المشترك، مشيرًا من خلال المحاضرة التي ألقاها عن واقع وآفاق صناعة الأسمدة العربية فى ظل المتغيرات الدولية والتى تضمنت موضوعات متعددة عن مكانة صناعة الأسمدة العربية والنظرة المستقبلية المتوقعة في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة الطاقات الإنتاجية المستقبلية والتي بدورها ستؤدي إلى ارتفاع التنافسية لمنتجي الأسمدة، مشددًا علي أهمية قطاع الأسمدة والدور التي تلعبه صناعة الأسمدة العربية في تعزيز سلة الخبز العربية والعالمية.وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والدور الفعال للاسمدة حيث يواجه القطاع الزراعي تحدي مزدوجٍ يتمثل في إنتاج الغذاء لنسبة سكان سريعة النمو وفي نفس الوقت الحفاظ على موارد العالم الهشة، مشيرًا الي ان القطاع الزراعي يلعب دور هامًا في الدورة الحياتية الاقتصاد برمته.وأضاف "زعين"، أن صناعة الأسمدة العربية شهدت قفزة إنتاجية كبرى في كافة أنواع الأسمدة عبر السنوات الماضية وخاصة في المواد الأساسية مثل "الفوسفات، النيتروجين والبوتاس والكبريت" بجانب استعراض مفصل للموقف الحالى والآفاق المستقبلية للمواد الخام ومدى وفرتها فى الدول العربية حيث تعتبر المواد الخام الركيزة الأساسية لأي صناعة وخاصة صناعة الأسمدة العربية.من ناحية أخرى أشار الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة إلي الوضع الحالي وتطور صناعة الأسمدة العربية وآفاقها المستقبلية من الناحية العربية والعالمية؛ حيث ان صناعة الاسمدة تتسم بكونها جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العربي وتوضح البيانات الحديثة كيف استمر المنتجون العرب في ترسيخ قيادتهم للسوق العالمية في قطاعات اليوريا، وصخر الفوسفات، وحمض الفوسفوريك وTSP وMap و DAP فضلا عن كونهم من الفاعلين الرئيسيين في قطاعات الأمونيا والكبريت.وأشار "زعين" إلي أهمية الغاز الطبيعي على الاقتصاد، ومدى ارتباط صناعة الأسمدة بهذا القطاع الهام، مشيرًا إلي أمثلة توضيحية مثل صناعة الأمونيا والتي تعتبر هي الأساس في صناعة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، موضحًا أن الغاز الطبيعي هو المادة الأولية لصناعة الأسمدة.وأكد ضرورة التقليل من حرق الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية واستخدامها لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات التي لها قيمة مضافة أكبر وتؤدي إلى نهضة صناعية تعزز الاقتصاد بشكل أكبر.