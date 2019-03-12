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تعليم

بدء محاضرة عن القضية الفلسطينية بالجامعة الأمريكية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:54 م
محاضرة للقضية الفلسطينية
محاضرة للقضية الفلسطينية بالجامعة الامريكية
كريم عاطف
بدأت منذ قليل محاضرة بعنوان، "القضية الفلسطينية - الإسرائيلية: أين نحن؟ وإلى أين ذاهبون؟"، اليوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي ينظمها مركز الوليد بن طلال للدراسات والأبحاث الأمريكية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة.

يتحدث خلال المحاضرة دانيال ليفى، رئيس المنتدى الأمريكى للشرق الأوسط, حيث تدار المحاضرة باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة فورية إلى اللغة العربية.

شغل ليفي سابقًا منصب مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن. وهو أيضا المحرر المؤسس لصفحة الشرق الأوسط على موقع foreignpolicy.

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