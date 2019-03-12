ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:07 م
منظومة النظافة بالبحيرة
منظومة النظافة بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شراء معدات نظافة جديدة بلغت قيمتها 32 مليون جنيه عبارة عن 7 سيارات مجهزة كبس حمولة 20م3 قيمة السيارة 2 مليون و350 ألف جنيه،( 5 منهم تمويل ذاتي من حساب المحافظة بالإضافة إلى 2 سيارة من الخطة الاستثمارية 2018 /2019 وعدد 6 مكانس لنظافة الشوارع قيمة الواحدة مليون و750 ألف جنيه وعدد 1100 صندوق قمامة تكلفة الصندوق 4400 جنيه سيتم توزيع تلك الصناديق للعمل على سيارات المكبس داخل المدن.

جاء ذلك خلال قيامه ويرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام ومحمد خميس - رئيس مدينة دمنهور ومسئولي الشئون المالية والمشتريات وإدارة البيئة بالديوان العام بتفقد تلك المعدات بمجمع دمنهور الثقافى والتى تأتى في إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة والبيئة بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق بها .

وأكد المحافظ أنه سيتم توزيع تلك المعدات على مدن ومراكز المحافظة طبقًا لأولوية الاحتياج بكل مركز ، كما وجه بضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة ومراقبة عملية التشغيل لتلك المعدات.
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة
32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة

ترشيحاتنا

إيران تستعد لإطلاق 4 مراحل جديدة بأكبر حقل غاز في العالم

4 توصيات نارية من الأعلى للإعلام لضبط أداء الإعلام الرياضي

أمين الفتوى: يجوز اعتبار شنطة رمضان من زكاة المال.. فيديو

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم

حادث جديد لطائرة بوينج 737 ماكس متجهة إلى تل أبيب

علماء : سماعات آبل اللاسلكية تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

وفاة مصريين وإصابة 11 آخرين في حادث بالكويت

ضبط المتهم في واقعة تهريب عظام آدمية أثرية بمطار القاهرة.. صور

تفاصيل بشعة فى واقعة قتل أطفال المرج على يد والديهم.. الزوج حقن عينى زوجته بالبطاس والكلور وأجبرها على إغراقهم.. صور

رد مؤثر من الحضري على شائعات خلافه مع مدرب النجوم

الريان: للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب لرشاقتها وللرجل الزواج مرة أخرى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

فيديو

علي السيد: وقوف مصر مع الدول منعت كوارث كثيرة بالمنطقة
علي السيد: وزير النقل الجديد صاحب تجارب وإنجازات عظيمة
الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو
علي السيد: تحديد غرامة التصالح في المباني المخالفة يغلق باب الفساد
تعرف على حقيقة هدم المساجد الأثرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟