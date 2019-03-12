32 مليون جنيه دعما لمنظومة النظافة بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شراء معدات نظافة جديدة بلغت قيمتها 32 مليون جنيه عبارة عن 7 سيارات مجهزة كبس حمولة 20م3 قيمة السيارة 2 مليون و350 ألف جنيه،( 5 منهم تمويل ذاتي من حساب المحافظة بالإضافة إلى 2 سيارة من الخطة الاستثمارية 2018 /2019 وعدد 6 مكانس لنظافة الشوارع قيمة الواحدة مليون و750 ألف جنيه وعدد 1100 صندوق قمامة تكلفة الصندوق 4400 جنيه سيتم توزيع تلك الصناديق للعمل على سيارات المكبس داخل المدن.



جاء ذلك خلال قيامه ويرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام ومحمد خميس - رئيس مدينة دمنهور ومسئولي الشئون المالية والمشتريات وإدارة البيئة بالديوان العام بتفقد تلك المعدات بمجمع دمنهور الثقافى والتى تأتى في إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة والبيئة بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق بها .



وأكد المحافظ أنه سيتم توزيع تلك المعدات على مدن ومراكز المحافظة طبقًا لأولوية الاحتياج بكل مركز ، كما وجه بضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة ومراقبة عملية التشغيل لتلك المعدات.