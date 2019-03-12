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الرئيس لـ نائب البشير: دعم مصر كامل لأمن واستقرار السودان.. ومهتمون بإتمام مشروع الربط الكهربائي والسكك الحديدية بين البلدين.. وبن عوف: نضطلع لدور مصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:22 م
الرئيس السيسي ومسئولي
الرئيس السيسي ومسئولي السودان
محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي:
  • نهتم بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان على مختلف الأصعدة
  • دعم مصر كامل لأمن واستقرار السودان والذي يعد امتدادًا للأمن القومي المصري
النائب الأول للرئيس السوداني:
  • يشيد بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين مصر والسودان
  • يشكر مصر على دعمها غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان
  • يضطلع بالدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، والفريق أول صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السوداني، بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة.

ورحب الرئيس بلقاء عوض بن عوف، طالبًا نقل التحيات للرئيس عمر البشير، وهنا بن عوف على منصبه الجديد نائبًا أول للرئيس السوداني، والذي يعكس الثقة والإيمان في قدراته ورؤيته نحو المشاركة في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب السوداني الشقيق.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعبًا، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد امتدادًا للأمن القومي المصري.

من جانبه؛ نقل عوض بن عوف إلى الرئيس تحيات الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدًا التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته نيابةً عن حكومة وشعب السودان في ضحايا حادث محطة مصر.

وأشاد النائب الأول للرئيس السوداني بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسئولين من الجانبين، مثمنًا في ذات السياق الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومعربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، حيث تم الإعراب عن الارتياح المتبادل لمسار التعاون المشترك، كما تم تأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، وكذا الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما".

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