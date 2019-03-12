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تعرف على حقيقة هدم المساجد الأثرية.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:10 م
حقيقة هدم المساجد
حقيقة هدم المساجد الأثرية
هاني حسين
قال يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، إنه لا يجرؤ أحد على هدم أي مسجد أثري، واجتماع وزارة الأوقاف والآثار للتنسيق فيما بينهم عملية الترميم والتسجيل والتوثيق لبعض المساجد الأثرية.

وأضاف " خليفة" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة سبل ترميم العديد من المساجد التي بحوزة وزارة الأوقاف، وهذا مؤشر جيد للاهتمام بالآثار الإسلامية التي توجد بحوزة وزارة الأوقاف.

وتابع:" الإدارة المركزية للمضبوطات الأثرية نادت بضرورة تسجيل المقتنيات المتواجدة في الجبانة الملكية والمساجد والجوامع الأثرية لأنها كانت معرضة للسرقة والعبث"، مضيفا:" وزارة الآثار والأوقاف مسؤولة عما هو داخل حرم المكان أو المسجد الأثري، ونحن نمتلك الكوادر القادرة على الترميم ولكن ينقصنا مواد الترميم لأن أسعارها مرتفعة".

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