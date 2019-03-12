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علي السيد: تحديد غرامة التصالح في المباني المخالفة يغلق باب الفساد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:11 م
المباني المخالفة
المباني المخالفة
كـريـم الخـطيب
قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن قانون التصالح في مخالفات البناء وضعت فيه الغرامة من 50 جنيها إلى 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه لابد من تحديد الغرامة في اللائحة التنفيذية في القانون لأنها إذا تركت للمحليات ستكون بابا للفساد.

وأضاف «السيد» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه إذا لم ينظم القانون الأسعار في المناطق منذ البداية سيفتح بابا كبيرا للرشاوى والجميع يعلم الفساد في المحليات.

وأشار «السيد» إلى أن هناك مشكلة في قرارات الإزالة خاصة المتعلقة بـ التعدي على الأراضي الزراعية، لأن أي مبنى يتم إزالته غير صالح للزراعة لذلك يطالب بتطبيق غرامة كبيرة في هذه المخالفة لأن الأرض مستحيل تعود أرض زراعية.

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