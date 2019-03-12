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تعليم

التعليم تطلق حزمة من الأنشطة لتوعية التلاميذ بقضايا التنمية المستدامة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:05 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ياســـمين بدوي
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حريصة على استكمال ما بدأته في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2018/2019، بشأن تطبيق الأنشطة المرتبطة بالمواد الدراسية والتي تهدف إلى توعية الطلاب ببعض قضايا التنمية المستدامة، ودمجها بطريقة منهجية في خطة التدريس، للصفوف من الثاني إلى السادس الابتدائي تحت عنوان "أنشطة متعة التعلم".

ووجه حجازي، بضرورة تطبيق الأنشطة بالتوازي مع تخفيف المناهج الدراسية بما لا يؤثر على البنية الأساسية للمناهج ولا يؤثر على تنامي المفاهيم الرئيسية، ويحقق نواتج التعلم المستهدفة.

وفى ذات السياق، وجه الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي الخاص والرسمي للغات، خلال اجتماعه مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية)، بضرورة مراعاة أن تحقق "أنشطة متعة التعلم" الشعور بالبهجة والمتعة أثناء ممارسة التلاميذ لها حتى يكون التعلم خبرة ممتعة للطالب، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التعليم والتعلم في تلك المرحلة العمرية، مع مراعاة إكساب التلاميذ بعض الجوانب المعرفية من خلال توعيتهم بأهم القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ليتعرف التلميذ على العالم من حوله.

وأضاف حسن، أنه روعي أيضًا في اختيار موضوعات الأنشطة وصياغتها أن تكسب التلاميذ العديد من المهارات الحياتية الأساسية والتي تسهم في بناء الشخصية المصرية القادرة على استيعاب المتغيرات الآنية، وتعد الفرد لكى يتفاعل بإيجابية مع الأحداث المستقبلية، وذلك اتساقًا مع الاتجاهات التربوية التي تؤكد على أهمية تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى التلاميذ، مثل مهارات التفكير الناقد والإبداعي، وحل المشكلات، والتعاون، والتفاوض، والتواصل، وتنظيم الذات، وغيرها من المهارات الحياتية.

يذكر أنه قد تم إعداد أنشطة متعة التعلم بالاستعانة بوثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية (نحو تحقيق تنمية مستدامة) والتي أعدتها الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية، وتم رفع الأدلة على الموقع الرسمي للوزارة؛ لتعميم الفائدة المرجوة منها، والمساهمة في تحقيق متعة التعلم لأبنائنا الطلاب في مرحلة التعليم الابتدائي من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم المطلوبة لتحقيق رؤية مصر 2030.

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