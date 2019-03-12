ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يكشف سبب وقوع حوادث طائرات بوينج

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:05 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أزمة شركة "بوينج" الأمريكية بعد حادث الطائرة الإثيوبية، وإعلان عدد من الدول وقف رحلات طائرات بوينج التي تملكها.

وقال ترامب الذي يملك طائرتين خاصتين وكان يملك شركة طيران صغيرة، عبر "تويتر"، إن التقدم التكنولوجي في الطائرات التجارية يجعلها أكثر خطورة.

وأضاف أن الطائرات أصبحت أكثر تعقيدا من أن تطير، فلم تعد الطائرات بحاجة إلى طيارين، بل لعلماء كمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

واقترح ترامب أن أدوات التحكم اليدوي أكثر أمانا للطيارين والركاب.

ويأتي ذلك أغلقت أستراليا والصين وماليزيا وعمان وسنغافورة والمملكة المتحدة مجالها الجوي أمام طائرات بوينج 737 ماكس 8 ، وهي الطائرة التي تحطمت على الأرض في إثيوبيا وفي الحادث المميت في إندونيسيا بأكتوبر الماضي.


ترشيحاتنا

الداخلية: تيسيرات للمسنين وذوي الاحتياجات المتعاملين مع الجوازات

أيمن يونس يدعم محمد صلاح برسالة مؤثرة بعد أزمته مع بعض الجماهير

مصطفى شوبير ينقذ أهلي 97 من فضيحة أمام الزمالك .. والأبيض يكتفي بثلاثية

هجوم إماراتي عنيف على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

شاهد.. إحباط تهريب 6.5 طن حشيش داخل مركب صيد في المياه الإقليمية

شاهد.. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويتجول داخل القطارات

بشرى سارة لجماهير الأهلي ..اقرأ التفاصيل

شاهد ... سيدة تنسى طفلها في المطار وموقف رجولي من قائد الطائرة

الريان: للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب لرشاقتها وللرجل الزواج مرة أخرى.. فيديو

شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

تعرف على طلب منتخب تونس من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

الإمارات تتدخل لحل كارثة الطائرة الإثيوبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

فيديو

علي السيد: وقوف مصر مع الدول منعت كوارث كثيرة بالمنطقة
علي السيد: وزير النقل الجديد صاحب تجارب وإنجازات عظيمة
الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو
علي السيد: تحديد غرامة التصالح في المباني المخالفة يغلق باب الفساد
تعرف على حقيقة هدم المساجد الأثرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟