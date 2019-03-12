ترامب يكشف سبب وقوع حوادث طائرات بوينج

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أزمة شركة "بوينج" الأمريكية بعد حادث الطائرة الإثيوبية، وإعلان عدد من الدول وقف رحلات طائرات بوينج التي تملكها.



وقال ترامب الذي يملك طائرتين خاصتين وكان يملك شركة طيران صغيرة، عبر "تويتر"، إن التقدم التكنولوجي في الطائرات التجارية يجعلها أكثر خطورة.



وأضاف أن الطائرات أصبحت أكثر تعقيدا من أن تطير، فلم تعد الطائرات بحاجة إلى طيارين، بل لعلماء كمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.



واقترح ترامب أن أدوات التحكم اليدوي أكثر أمانا للطيارين والركاب.



ويأتي ذلك أغلقت أستراليا والصين وماليزيا وعمان وسنغافورة والمملكة المتحدة مجالها الجوي أمام طائرات بوينج 737 ماكس 8 ، وهي الطائرة التي تحطمت على الأرض في إثيوبيا وفي الحادث المميت في إندونيسيا بأكتوبر الماضي.





