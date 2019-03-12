ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

البيت الكبير 2 يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:08 م
صدى البلد
أحمد البهى
حققت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "البيت الكبير 2 " نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها بعدة ساعات.

تخطت عدد مشاهدات الحلقة الـ ما يزيد عن 350 الف مشاهدة عبد طرحها بيوم واحد فقط ، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة 22 ضمن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

الجزء الثانى من مسلسل " البيت الكبير " يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم لوسى وسوسن بدر ومجدى كامل وداليا مصطفى وتيسير عبد العزيز وطارق صبرى.

ترشيحاتنا

قاهرة السرطان تساند محمد صلاح بقوة: قليلا من الرحمة

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة صادمة عن صفقة الظهير الأيسر.. فيديو

وفاة والدة تركي آل الشيخ من الرضاعة

ننشر أسباب إلغاء احتكار Bein Sports لمباريات السعودية.. فيديو

بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم

هجوم إماراتي عنيف على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

أغرقوا الطفل يوم مولده.. مفاجآت صادمة في واقعة قتل أطفال المرج.. فيديو

استبعاد جوهرة ليفربول من مباراة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

وفاة مصريين وإصابة 11 آخرين في حادث بالكويت

الداخلية: تيسيرات للمسنين وذوي الاحتياجات المتعاملين مع الجوازات

بشرى سارة لجماهير الأهلي ..اقرأ التفاصيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

فيديو

متحدث الوزراء: اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني بحث سبل زيادة الاستثمارات
الوزراء: مقترح محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في مصر
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع الشركات اليابانية وترحيبه بمقترح أبو العينين
شاهد.. تفاصيل لقاء السيسي بـ وزيرة خارجية النرويج والنائب الأول للبشير
أحمد موسى: الرأي العام يريد محاسبة كل من خرب البلد وقتل المصريين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟