البيت الكبير 2 يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

حققت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "البيت الكبير 2 " نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها بعدة ساعات.
تخطت عدد مشاهدات الحلقة الـ ما يزيد عن 350 الف مشاهدة عبد طرحها بيوم واحد فقط ، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة 22 ضمن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .
الجزء الثانى من مسلسل " البيت الكبير " يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم لوسى وسوسن بدر ومجدى كامل وداليا مصطفى وتيسير عبد العزيز وطارق صبرى.
تخطت عدد مشاهدات الحلقة الـ ما يزيد عن 350 الف مشاهدة عبد طرحها بيوم واحد فقط ، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة 22 ضمن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .
الجزء الثانى من مسلسل " البيت الكبير " يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم لوسى وسوسن بدر ومجدى كامل وداليا مصطفى وتيسير عبد العزيز وطارق صبرى.