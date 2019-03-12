البيت الكبير 2 يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

حققت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "البيت الكبير 2 " نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها بعدة ساعات.



تخطت عدد مشاهدات الحلقة الـ ما يزيد عن 350 الف مشاهدة عبد طرحها بيوم واحد فقط ، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة 22 ضمن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .



الجزء الثانى من مسلسل " البيت الكبير " يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم لوسى وسوسن بدر ومجدى كامل وداليا مصطفى وتيسير عبد العزيز وطارق صبرى.