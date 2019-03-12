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أخبار العالم

خلاف إسرائيلي حول تطبيق القانون الفرنسي على نتنياهو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:08 م
الكنيست
الكنيست
عرفة البنداري
تشهد الساحة الإسرائيلية جدلا كبيرا بشأن تطبيق القانون الفرنسي على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس حزب "ديجل هتوراه"، عضو الكنيست موشيه جفني (كتلة "يهدوت هتوراه")، قوله إن حزبه يدرس دعم سن قانون يمنع تقديم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للمحاكمة في ملفات الفساد المنسوبة إليه. وقال جفني : "إذا كان الحديث عن أمور اقتصادية ليست جدية، فيجب دراسة هذه المسألة". وأشار جفني إلى أنه يجدر فحص هذه المسألة بعد الانتخابات، وإذا تبين أن الجمهور يمنح نتنياهو الثقة فهناك مجال لدراسة هذه المسألة"، مشيرا إلى أن دولا غربية أخرى يوجد فيها "أمور كهذه".

جدير بالذكر أن منع تقديم نتنياهو للمحاكمة يستوجب سن قانون ما اصطلح على تسميته "القانون الفرنسي"، والذي يجمد التحقيقات الجنائية ضد رؤساء الحكومات.

وكان رئيس "اليمين الجديد"، نفتالي بينيت، قد قال إنه لن يدعم القانون إذا كان يسري بأثر تراجعي، حيث أبدى استعداده لدعم مثل هذه القانون إذا كان يتصل برؤساء حكومة في المستقبل. وتحفظ وزير المالية، موشيه كاحلون، علي القانون، في حين قال حزب "كاحول لافان" إنه لن يدعم تشريعا من هذا النوع، إضافة إلى باقي أحزاب المعارضة.

وقال رئيس حزب "البيت اليهودي"، بتسالئيل سموتريتش، إنه إذا فاز نتنياهو في الانتخابات فيجب سن هذا القانون.

وعرض "القانون الفرنسي" للمرة الأخيرة في الكنيست في العام 2017، وذلك على خلفية التحقيقات الجنائية مع نتنياهو، من قبل عضو الكينست دافيد إمسالم (الليكود)، وتضمن تجميد التحقيقات التي فتحت ضد رئيس الحكومة أثناء ولايته في منصبه، وذلك بذريعة "تمكينه من إدارة شؤون الدولة بدون أن يضطر لتكريس وقت للتحقيقات".

كما تضمن الاقتراح منع إجراء تحقيق تحت التحذير مع رئيس حكومة في ولايته إلا إذا كان الحديث عن شبهات بارتكاب "مخالفات جنسية أو ذات صلة بالعنف أو الأمن أو المخدرات، أو إذا كان تأجيل التحقيق قد يتسبب بضرر أمني أو اقتصادي جدي".

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