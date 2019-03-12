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فن

شاهد.. لحظات قبول جينفير لوبيز عرض زواج من حبيبها أليكس رودريجرز

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:46 م
جينفير لوبيز ول اليكس
جينفير لوبيز ول اليكس رودريجرز
شروق إبراهيم

نشر خطيب النجمة العالمية جينفير لوبيز ، لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز لحظات قيامه بتقدم بطلب الزواج من " لوبيز " بإهدائها خاتم خطبة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر اليكس وهو راكعا على قدميه أمام لوبيز التي ظهرت بفستان ابيض على أحد شواطئ جزر الباهاما ، ويقدم إليها عرض الزواج الذي أجابت عليه ب " نعم".

وكانت تقارير بالصحف الأجنبية ذكرت منذ أيام أن خاتم خطوبة جينفير لوبيز الماسي الضخم يقدر بحوالي أكثر من مليون دولار أمريكي .

يذكر أن سبق للثنائي الشهير الزواج من قبل ،حيث تزوجت جينفير لوبيز من نجم الاغنية اللاتينية مارك انتوني وأنجبت منه طفليها التوأم ايمي و ماكس وايضا اليكس تزوج وانجب فتاتين.
شاهد.. لحظات قبول جينفير لوبيز عرض زواج من حبيبها أليكس رودريجرز
شاهد.. لحظات قبول جينفير لوبيز عرض زواج من حبيبها أليكس رودريجرز

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