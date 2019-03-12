شاهد.. لحظات قبول جينفير لوبيز عرض زواج من حبيبها أليكس رودريجرز



نشر خطيب النجمة العالمية جينفير لوبيز ، لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز لحظات قيامه بتقدم بطلب الزواج من " لوبيز " بإهدائها خاتم خطبة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وظهر اليكس وهو راكعا على قدميه أمام لوبيز التي ظهرت بفستان ابيض على أحد شواطئ جزر الباهاما ، ويقدم إليها عرض الزواج الذي أجابت عليه ب " نعم".



وكانت تقارير بالصحف الأجنبية ذكرت منذ أيام أن خاتم خطوبة جينفير لوبيز الماسي الضخم يقدر بحوالي أكثر من مليون دولار أمريكي .



يذكر أن سبق للثنائي الشهير الزواج من قبل ،حيث تزوجت جينفير لوبيز من نجم الاغنية اللاتينية مارك انتوني وأنجبت منه طفليها التوأم ايمي و ماكس وايضا اليكس تزوج وانجب فتاتين.