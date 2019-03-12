ضبط نصف طن زيت مجهول المصدر بحملة لتموين بورسعيد

شنت مديرية تموين بورسعيد برئاسة ناصر ثابت مدير المديرية حملة لظبط الأسواق ومتابعة حركة السلع التموينية وحركة المواد البترولية وكذا إنتظام توزيع إسطوانات.



أسفرت الحملة التي قادها مجدى الخضر وكيل المديرية عن ضبط 7 مخابز تموينية بها مخالفات متنوعة ما بين نقص أوزان - توقف عن الإنتاج - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجين - عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 1/2طن زيت طعام مجهول المصدر والصلاحية والإنتاج و ضبط طن من مادة اكسيلين المستخدمة فى لحام الكاوتش منتهية الصلاحية وضبط 1/4 طن جبنه بيضاء داخل صفائح منتهية الصلاحية .



وحررت الحملة 13 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية ومحضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص مواد غذائية و (6 محاضر)عدم حمل شهادة صحية للعاملين بمحلات غذائية .



كما أسفرت الحملة عن ضبط 81 كيلو بويات ومستحضرات دهانات منتهية الصلاحية و 4 محاضر عدم إعلان أسعار معروضات و3 محاضر .



وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم إستلام عدد 319 بطاقة تموينية مقسمة إلى 16 بطاقة جديد و عدد 303 بطاقة بدل فاقد وتالف ثم تم إستلام عدد 185 بطاقة تموينية مقسمة إلى 62 بطاقة فصل إجتماعى و 123 بدل فاقد وتالف وتسهيلًا على المواطنين تم نشر الكشوف الخاصة بالسادة المواطنين المستحقين لتلك البطاقات.



وشدد ثابت علي استمرار جهود المديرية فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية .

