انطلاق البرنامج التدريبي لمنحة مستقبل وطن اللوجستية ببورسعيد

انطلقت بمحافظة بورسعيد فاعليات مجموعات البرنامج التدريبي لتدريب شباب الخريجين فى مجال إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد تحت عنوان " التدريب من أجل التشغيل" وذلك بحضور مدربين من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد وكذالك مجموعة من المدربين المعتمدين فى مجال المهارات الأساسية والحياتية ، و50 شاب وفتاه من اجمالى 150 ممن تم اختيارهم للمنحة التدريبية .



ومن المقرر ان يتناول التدريب على مدار خمسة أسابيع العديد من الموضوعات فى مجالات :-مفهوم اللوجستيات وسلاسل الإمداد، و وانواع الأنشطة اللوجستية ، وأسس مفاهيم إدارة الموانئ ، وكذلك أنشطة الموانئ و إدارة محطات الحاويات .



بالاضافة الى الأنظمة الجمركية والتخليص الجمركي والمستندات الجمركية ، و مشارطات إيجار السفن ،ونظم العمل اللوجستية ،والعديد من المهارات الأساسية الأخرى المتمثلة في مهارات إدارة الوقت وتحديد الأولويات ،مهارات بناء فريق عمل ناجح .،ومهارات التفاوض ، بالاضافة الى كيفية إدارة المشروعات اللوجستية.



قال محمد عبد اللطيف امين التدريب والتثقيف بالأمانة العامة لحزب مستقبل وطن ببورسعيد: ان الدورات التدريبية تتم على أيدى نخبة من أساتذة على قدر عالى من الخبرة فى مجال الأنشطة اللوجستية وكذا مجموعة من المدربين المعتمدين فى مجال المهارات الأساسية والحياتية، وأن التدريب يشمل العديد من ورش العمل التى تدعم روح المشاركة والمنافسة الفعالة بين المتدربين.



ومن جانبها أكدت الدكتورة امل عصفور : إن البرنامج سيكون بنظام التدريب التفاعلي وليس بنظام المحاضرات وذلك من خلال ورش عمل تطبيقية ،مشيرة إلي أن الحضور يشترط أن يشمل ٨٠٪ من إجمالي عدد المحاضرات وليس إجمالي ايام التدريب



ولفتت" عصفور" :إلي أن البرنامج التدريبي مدتة ٥٠ ساعة للتدريب بالإضافة إلي ١٠ ساعات لمشروع التخرج ويتضمن تقسيم المتدربين الي مجموعات عمل كل مجموعة ١٠ متدربين يقوم كل فريق بتطبيق ماتم التدريب علية، بالإضافة إلي زيارة بعض المواقع اللوجستية بهيئة قناة السويس وغيرها .



وفي سياق متصل قال عادل اللمعي أمين الحزب ببورسعيد : إن الدورات التدريبية التي يقيمها الحزب هي فرصة لمشاركة الشباب في تنمية الاستثمار في بورسعيد،واتاحة فرص العمل في المشروعات الجديدة في المحافظة.



وأكد "اللمعي": أن الحزب سيستمر في تقديم العديد من الدورات المؤهلة لسوق العمل لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشباب، مؤكدًا أن تلك المبادرات التي يقوم بها الحزب هي خدمة للمجتمع البورسعيدي وتحقيقا لمبداء المشاركة في تنمية المجتمع البورسعيدي دون تحزيب اى فئة من فئات المجتمع .



ولفت" اللمعي": إن من منطلق دور الحزب في المشاركه المجتمعيه يباشر ويتابع المتدربين للتنسيق مع الشركات والمؤسسات لتوفير فرص عمل متاحة خلال الفترة القادمة للحاصلين علي البرنامج التدريبي .