يونسيف تتابع أعمال مبادرة السمنة والأنيميا والتقزم بمدارس بني سويف.. صور

زار اليوم الدكتور شريف صادق ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ، لجان مبادرة 100 مليون صحة "السمنة والأنيميا والتقزم" ببني سويف.



وكان في استقباله الدكتور عصام السباعي مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، وتفقد اللجان بمدرستي الدعوة والراهبات ورافقتهم الدكتورة رضا محمود مدير عام إدارة الشئون الطبية، والدكتورة رضوى عبدالغفار مسئول مكافحة العدوى وسماح كمال مدير التمريض ويسرية مسئول الزائرات وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من عدم وجود أي معوقات.



وتقدم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالشكر والتقدير لما لمسه من انتظام وحسن سير العمل بلجان المبادرة في بني سويف.



جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" التي تحرص على التعاون مع الحكومة المصرية وتبادل الخبرات معها بهدف تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على صحة الطلاب.