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موديز العالمية تثبت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي: ارتفاع الودائع لـ 3.8 تريليون جنيه.. والاحتياطي الأجنبي يسجل 44 مليار دولار.. وانخفاض نسبة تعثر السداد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:01 ص
عملات نقدية مصرية
عملات نقدية مصرية .. أرشيفية
محمد صبيح
  • موديز العالمية تثبت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي.. لهذه الأسباب:
  • زيادة حجم الودائع بالبنوك إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018
  • ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال العام الماضي
  • انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018

ثبتت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها ‏الإيجابية للقطاع المصرفي المصري، وذلك في ظل تطبيق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالي.

وتهدف استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي ‏إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكشف أحدث تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، زيادة معدل النمو الاقتصادي، حيث ارتفع إلى 5.3% خلال عام 2018، مقارنة بـ 4.3% خلال عام 2016، و2.9% خلال عام 2014, و2.2% خلال عام 2012، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات المحلية شهدت ارتفاعًا أيضًا، حيث وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.

في السياق نفسه، أوضح التقرير، أن حجم الودائع ارتفعت إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017, و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وكذلك ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقارنة بـ 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.

وفي المقابل، أشار التقرير، إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضًا، حيث وصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018, مقارنة بـ 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016، وكذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض، حيث وصلت إلى 4.4% بنهاية سبتمبر عام 2018، مقارنة بـ 5.3% بنهاية سبتمبر عام 2017، و5.9% بنهاية سبتمبر عام 2016، فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007.

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